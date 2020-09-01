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Эксклюзив Эха 09:03, 01 сентября 2020

Образцы голоса взяли следователи ФСБ у журналиста Ивана Сафронова

Он был арестован в начале июля по обвинению в государственной измене. О новых следственных действиях пишет сегодня газета «Коммерсантъ». По словам защиты Сафронова, по всей видимости, голос арестованного потребовался следствию для анализа негласных прослушек разговоров журналиста. Пресса писала, что бывшего сотрудника газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» обвиняют в том, что он передавал сведения, составляющие государственную тайну, представителям чешских спецслужб. Сам Сафронов вины не признает. Как ранее говорил адвокат Сафронова, руководитель организации «Команда 29» Иван Павлов, этим процессом спецслужбы показывают степень угрозы свободе слова в России.

Также адвокат пожаловался на слежку.

Сегодня группа поддержки журналиста планирует подать в администрацию президента обращение в его защиту.



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