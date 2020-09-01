В России начинается новый учебный год

Из-за ситуации с коронавирусом в работу школ, вузов и других образовательных учреждений внесены изменения. Это отразилось, в том числе, и на том, как проходят торжественные линейки сегодня. Сообщалось, что число участников будет ограничено, в мероприятиях примут участие лишь первоклассники и будущие выпускники.

Изменения коснутся также и школьного расписания. В частности, для каждой параллели назначено свое время прихода на уроки, изменен график перемен и посещения столовой. Это сделано для того, чтобы ученики разных классов как можно меньше пересекались друг с другом.