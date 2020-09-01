В больнице Екатеринбурга скончался известный писатель Владислав Крапивин. Ранее его повторно госпитализировали после лечения пневмонии. Крапивину был 81 год. Он — автор таких произведений, как «Застава на якорном поле», «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад». Ряд его повестей и романов были экранизированы. Писатель основал детский отряд «Каравелла», деятельность которого направлена на изучение морского дела.