Трехдневная вахта памяти по жертвам теракта начинается сегодня в Беслане. Во дворе школы №1 сегодня пройдет возложение цветов. Все три дня здесь будет звучать траурная музыка. Люди будут приносить игрушки и воду, — рассказали в руководстве Северной Осетии. Третьего сентября в России вспоминают жертв террористических атак. В Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках запустят в небо 334 белых воздушных шара по числу жертв теракта в Беслане.

Между тем, в этом году, согласно новому закону, третье сентября объявлено в стране днем окончания Второй мировой войны.