Ношение масок на предприятиях и в школах с сегодняшнего дня обязательно во Франции. Власти ужесточили требования из-за ситуации вокруг коронавируса. Нарушителей будут штрафовать полицейские. Тем временем в Чехии также восстанавливают масочный режим, правда, частично. Маски необходимо носить в учреждениях, где происходит контакт с людьми, в больницах и на общественном транспорте. Правительство предупреждает, что при ухудшении ситуации маски надо будет надевать во всех общественных помещениях.