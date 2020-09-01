Ношение масок на предприятиях и в школах с сегодняшнего дня обязательно во Франции. Власти ужесточили требования из-за ситуации вокруг коронавируса. Нарушителей будут штрафовать полицейские. Тем временем в Чехии также восстанавливают масочный режим, правда, частично. Маски необходимо носить в учреждениях, где происходит контакт с людьми, в больницах и на общественном транспорте. Правительство предупреждает, что при ухудшении ситуации маски надо будет надевать во всех общественных помещениях.
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