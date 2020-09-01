Численность населения России в этом году сократится в пять раз сильнее, чем за предыдущий – на 158 тысяч человек. Об этом говорится в проекте правительственного плана о достижении национальных целей развития, с которым ознакомилась газета РБК. По оценкам экспертов, это максимальное сокращение населения за 14 лет. Согласно правительственному документу, прирост возобновится лишь в 2022 году. Также в этом году вырастет уровень бедности в стране. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составит более 13%.