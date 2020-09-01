В России стартовал учебный год

Для студентов и школьников занятия будут проходить очно. Школьные линейки по случаю Дня знаний по рекомендации властей должны будут проводить на свежем воздухе. Число участников ограничат. В большинстве школ, как сообщается, праздник проведут только для первоклассников и будущих выпускников. Школы из-за коронавируса будут работать в условиях ограничений, которые должны уменьшить риски распространения инфекции. У детей и учителей будут измерять температуру. Кроме того, планируется ограничить контакты учеников из разных классов. По этой же причине скорректируют расписание перемен. Здания учебных заведений должны будут мыть с дезинфицирующими средствами, в помещениях регулярно обрабатывать ручки дверей, поручни, перила и другие поверхности.
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