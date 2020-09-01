Американское подразделение китайской соцсети TikTok уже сегодня может быть продано, утверждает телеканал CNBC

Владельцы приложения вынуждены срочно искать покупателей из-за угрозы запрета соцсети в США.

На фоне претензий со стороны Белого дома китайская компания ByteDance, которая владеет соцсетью TikTok, смогла найти покупателей своих сегментов не только в США, но также и в Новой Зеландии и Австралии, рассказал источник канала. При этом, по его сведениям, сделку может заблокировать китайское правительство. Ранее ByteDance подчеркивала, что будет ждать разрешения на продажу своего актива от Пекина.

Среди основных претендентов на покупку TikTok в США агентство Bloomberg называло корпорации Oracle и Microsoft. Владельцы, по утверждениям газеты The Wall Street Journal, хотят выручить 30 млрд долларов.

Месяц назад президент США Дональд Трамп объявил о планах запретить TikTok в Штатах и дал срок до 15 сентября, чтобы китайская ByteDance продала ее американским компаниям. В Белом доме считают, что соцсеть могла заниматься пропагандой и передавать данные американских пользователей официальному Пекину. Представители компании уже подали жалобу на действия Вашингтона.

Соцсеть TikTok позволяет пользователем делиться короткими видео. Ее приложение считается одним из наиболее скачиваемых в мире.