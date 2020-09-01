В Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин. Ему был 81 год. Агентство ТАСС со ссылкой на невестку литератора сообщает, что его повторно госпитализировали после лечения пневмонии. Крапивина выписали из больницы этим летом, но он оставался в тяжелом состоянии.

Писатель родился в Тюмени в 1938 году. За свою жизнь он написал десятки произведений для детей и подростков, в том числе «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея» и другие. В 1961 году Крапивин создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», который существует до сих пор.