Профсоюз журналистов призвал граждан сегодня прийти в приемную президента и подать обращение в защиту Ивана Сафронова. Бывший сотрудник газет «Коммерсант» и «Ведомости» обвиняется в государственной измене. Сам он вину не признает и считает, что уголовное преследование связанно с его профессиональной деятельностью.

Этим процессом спецслужбы показывают, что свобода слова в России в опасности – такое мнение ранее высказал адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Адвокат также пожаловался на слежку. Павлов ранее рассказал газете «Коммерсант», что за защитниками установило наблюдение управление «П» службы экономической безопасности ФСБ.