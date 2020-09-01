Хакеры сообщили Госдепу о крупной утечке персональных данных американских избирателей

Как пишет газета «Коммерсант», это может быть провокацией перед выборами.

Пользователь с псевдонимом Gorka9 раздаёт на одном из форумов в даркнете персональные данные миллионов американцев. Как сообщает газета «Коммерсант», речь идёт о людях, которые были зарегистрированы в качестве избирателей в конце прошлого года. В открытом доступе сейчас выложены их имена, адреса, даты рождения, идентификационные номера избирателей и многое другое. Всего на этом форуме представлены базы данных жителей пяти разных штатов.

«Коммерсант» уточняет, что пользователи форума нашли способ получить прибыль от этих данных, который не требует каких-либо специализированных навыков – они рассказывают об утечке госдепу США, а ведомство в свою очередь может выплатить за это несколько тысяч долларов в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

При этом, опрошенные изданием эксперты не исключают, что сами хакеры уже «извлекли все коммерческие выгоды» из этих данных перед тем, как выложить их в открытый доступ. Также собеседники газеты предположили, что происходящее может быть провокацией перед выборами президента США. По этой версии Москву потом смогут обвинить в новой попытке повлиять на голосование, поскольку у хакера был русскоязычный ник.

Также «Коммерсант» отмечает, что утечки персональных данных избирателей происходят регулярно. Самая большая – в 2007-ом году, когда в сети появились сведения о 198 миллионах гражданах.