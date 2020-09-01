Учебный год в России начинается в обычные сроки, но с соблюдением санитарных мер

О том, что 1 сентября предстоит идти в школу, родители и ученики узнали от президента. Владимир Путин в интервью каналу «Россия» сказал, что решение на региональном и федеральном уровне уже принято и попросил по мере возможности соблюдать меры предосторожности — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Школы получили более обстоятельные рекомендации. Ученики, там, где это возможно, не будут перемещаться между кабинетами. Это предстоит делать учителям. Кроме того, не будет единого времени окончания уроков. Звонки прозвучат с некоторым шагом, чтобы не создавать скученности.

Студентам университетов также предстоит носить маски, а хозяйственным подразделениям контролировать состояние их здоровья. Лекторов при этом избавят от необходимости читать свои курсы в масках.

В этом году в учебные заведения придут около миллиона первоклассников и 500 тысяч первокурсников.