Общенациональная однодневная забастовка запланирована сегодня в Белоруссии

Оппозиция призывает граждан не выходить на работу и учёбу. Белорусские активисты объявили первое сентября «Днём солидарности». Стачечные комитеты обещают устроить самую крупную и массовую забастовку в истории республики.

Чтобы выразить своё несогласие с результатами президентских выборов и жёсткими действиями силовиков, противники Александра Лукашенко призывают бастовать не только рабочих на заводах, но и предпринимателей, наемных работников в офисах, преподавателей, студентов и даже школьников.

Инструкции для бастующих распространяются не только в соцсетях, но и в виде листовок в белорусских городах. Вместо работы и учебы участники забастовки планируют отправиться в полдень к крупнейшим заводам, чтобы поддержать бастующих рабочих.

Вместе с тем белорусская оппозиция призывает оказывать давление на власть через финансы — например, массово забирать банковские вклады, снимать валюту, уклоняться от налогов и не оплачивать коммунальные услуги.

Главными требованиями забастовщиков в Белоруссии остаются отставка президента Лукашенко и расследование избиений протестующих.