В России вступают в силу насколько законов, которые затронут учителей, студентов, льготников и клиентов банков

Классные руководители в школах с этого дня будут получать дополнительные 5 тысяч рублей в месяц за эту нагрузку. Это коснется более 800 тысяч учителей. А ученикам младших классов общеобразовательных школ теперь гарантирован один бесплатный обед.

Льготники с этого дня будут получать социальные сертификаты, которыми можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.

Изменения в законодательстве коснулись и сферы кредитования — клиентам банков больше не придется переплачивать по страховке при досрочном погашении кредита. Также с сегодняшнего объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей Соответствующее заявление можно подать в МФЦ.

Также сегодня вступает в силу резонансный закон президента Владимира Путина о воспитании патриотизма в школах и вузах. У образовательных учреждений будет год на то, чтобы скорректировать программы.