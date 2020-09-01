Блумберг поместило Илона Маска на третье место в списке богатейших людей мира

По подсчетам агентства, состояние основателя компаний SpaceX и Tesla превысило 115 миллиардов долларов. Оно резко выросло благодаря подорожанию акций производителя электромобилей. Ценные бумаги компании с начала года выросли в цене почти на 500%.

Таким образом Илон Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга. Богаче только создатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос.