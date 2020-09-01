Король Саудовской Аравии отправил в отставку командующего вооруженными силами

Поводом для того стало подозрение в причастности Фахда бен Турки Аль Сауда к финансовым махинациям. Об этом сообщает Саудовское агентство печати. Глава государства поручил начать расследование по этому делу.

Этой весной в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями арестовали почти 300 человек. Среди тех, кто оказался под стражей – должностные лица министерств обороны, внутренних дел, здравоохранения и образования.