Владимир Путин повысил зарплаты генпрокурору, главе Следственного комитета и государственным чиновникам

Размер прибавки составил 3% — это следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов впервые отчитался о своих доходах в этой должности. Согласно декларации, за прошлый год он заработал почти 5 миллионов рублей. Доход председателя СК Александра Бастрыкина составил порядка 12,5 миллионов.