Власти США планируют создать оперативный центр по борьбе с беспорядками

Ответственными за это президент назначил министерства юстиции и национальной безопасности. Выступая на пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что у власти нет никакой терпимости к насилию и анархии. Сегодня глава Белого дома намерен посетить охваченный беспорядками город Кеноша – волнения там начались после очередного расистского скандала: полицейский при задержании афроамериканца несколько раз выстрелил ему в спину. Пострадавший частично парализован.

На этом фоне продолжается заочный спор Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии. Джо Байден обвиняет главу государства в поощрении насилия, тот в свою очередь говорит, что Байден морально поддерживает беспорядки и вандализм.