Российское посольство назвало провокационными и опасными действия войск США на учениях в Эстонии

В заявлении диппредставительства в фейсбуке говорится о том, что Москва обратила внимание на антироссийские выпады и информационную поддержку, которую оказала американская пресса маневрам с применением систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ. Они проходят с 1 по 10 сентября. Как отмечается, Россия неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить зоны учений.

В прошлом месяце глава Минобороны США Марк Эспер сообщил о переброске войск в Европе для наращивания присутствия на российской границе.