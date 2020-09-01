SpaceX планирует вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 должна сегодня днем стартовать с мыса Канаверал. На ее борту – 60 мини-аппаратов, которые пополнят орбитальную группировку. Это уже двенадцатый старт по счету начиная с прошлой весны – отмечает агентство «Интерфакс».

В настоящий момент на орбите находятся более 650 спутников. Всего в планах компании, стремящейся стать крупнейшим спутниковым оператором в мире, разместить в космосе по меньше й мере 12 тысяч аппаратов связи. Это позволит обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет в любой точке мира.