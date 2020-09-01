По меньшей мере два человека погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска

Еще семь солдат получили ранения – передает государственное информационное агентство SANA. По его данным, удар был нанесен со стороны Голанских высот. Средства противовоздушной обороны перехватили большую часть выпущенных ракет. Представитель армии Израиля, с которым связалось агентство Рейтер, от комментариев отказался.