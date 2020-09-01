Глава Башкирии направил следователям заявление о преступлении по делу Башкирской содовой компании

Радий Хабиров оценил ущерб от приватизации БСК в 34 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Он потребовал возвращения акции в собственность республики.

БСК привлекла внимание в середине августа, когда экоактивисты устроили протесты из-за планов компании начать добычу известняка на горе Куштау. После того, как Владимир Путин поручил проверить законность сокращения доли государства при создании содового производства, Генпрокуратура обнаружила нарушения в сделке.