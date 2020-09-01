Соединенные Штаты призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, выступая на брифинге, высказала мнение, что власти республики должны прислушаться к гражданам, выходящим на акции протеста. Официальный Минск больше не может игнорировать призыв народа к демократии – заметила представитель администрации президента. Ее слова приводит агентство Рейтер.

Акции протеста и забастовки не прекращаются в Белоруссии с начала августа, когда ЦИК объявил о победе на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.