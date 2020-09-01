Объявление о бесплатном доступе к персональным сведениям жителей Мичигана и других штатов обнаружила газета «Коммерсант». Как отмечается, пользователи форума в так называемом «даркнете» уже нашли способ монетизировать эту информацию. Они используют программу Госдепартамента США «Вознаграждение за правосудие». Один из участников утверждает, что получил порядка 4 тысяч долларов за ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута.
Программа Госдепа, о которой идет речь была запущена в рамках борьбы с иностранным вмешательством в американские выборы. Судя по тому, что об утечке стало известно за несколько месяцев до голосования, эксперты не исключают, что она могла быть намеренной провокацией.
Российские хакеры выложили данные миллионов американских избирателей
Объявление о бесплатном доступе к персональным сведениям жителей Мичигана и других штатов обнаружила газета «Коммерсант». Как отмечается, пользователи форума в так называемом «даркнете» уже нашли способ монетизировать эту информацию. Они используют программу Госдепартамента США «Вознаграждение за правосудие». Один из участников утверждает, что получил порядка 4 тысяч долларов за ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута.