Российские хакеры выложили данные миллионов американских избирателей

Объявление о бесплатном доступе к персональным сведениям жителей Мичигана и других штатов обнаружила газета «Коммерсант». Как отмечается, пользователи форума в так называемом «даркнете» уже нашли способ монетизировать эту информацию. Они используют программу Госдепартамента США «Вознаграждение за правосудие». Один из участников утверждает, что получил порядка 4 тысяч долларов за ссылку на утекшую базу избирателей Коннектикута.

Программа Госдепа, о которой идет речь была запущена в рамках борьбы с иностранным вмешательством в американские выборы. Судя по тому, что об утечке стало известно за несколько месяцев до голосования, эксперты не исключают, что она могла быть намеренной провокацией.