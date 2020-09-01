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03:07, 01 сентября 2020

В США потерпел крушение разведывательный самолет военно-морских сил страны

Воздушное судно разбилось у берегов штата Вирджиния. Два пилота и два других члена экипажа смогли спастись – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ВМС США Патрика Гордона. Он пояснил, что самолет выполнял тренировочный полет недалеко от американской военной базы. Что стало причиной крушения не уточняется. Сейчас проводится расследование.



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