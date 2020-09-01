Китайская компания Huawei на фоне санкций США перенесла часть американских инвестиций в Россию

Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на главу корпорации Жэнь Чженфэя. Он также отметил, что Huawei наняла еще больше российских ученых и подняла им зарплаты.

Прошлой весной Вашингтон включил китайскую компанию в санкционный список, обосновав это тем, что она угрожает национальной безопасности США. В частности, ее обвиняют в промышленном шпионаже, краже технологий и негативном влиянии на экономику. Глава Huawei сказал, что некоторые американские политические силы «хотят смерти» компании.