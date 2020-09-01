В России заработал механизм упрощенного банкротства

Граждане с долгом от 50 до 500 тысяч рублей смогут объявить о своем банкротстве, минуя суд. При этом по закону клиент банка не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги. Как пишет со ссылкой на экспертов газета РБК, основная сложность процедуры состоит в том, чтобы это доказать.

Концепцию досудебного списания долгов ранее критиковали банки. Они опасались ущемления интересов кредиторов и рисков мошенничества. Специалисты считают, что потенциальных банкротов, которые могут претендовать на списание долгов в упрощенном порядке, сейчас в стране около 4 миллионов человек.