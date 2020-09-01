Восемь сотрудников МВД Южной Осетии были арестованы после смерти подозреваемого в покушении на главу ведомства

В связи с массовыми протестами милиционеров перевели на казарменное положение. Сайт «Кавказский узел» пишет, что накануне днем на похоронах Инала Джабиева в Цхинвали собралась многолюдная траурная процессия. К ней присоединились президент и депутаты парламента.

Машина министра была обстреляна в середине августа – тогда никто не пострадал. Спустя десять дней один из подозреваемых в покушении скончался, а после того, как в интернете распространили фото Джабиева со следами избиений на теле, сотни человек вышли на митинг и потребовали отставки руководства республики. На этом фоне премьер-министр сложил полномочия.