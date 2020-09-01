Штаб бывшего претендента на пост главы Белоруссии объявил о создании новой партии «Вместе»

В видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале соратников Виктора Бабарико говорится, что главными целями политической организации станут конституционная реформа, улучшение экономики и повышение гражданской активности в стране.

Бывший глава Белгазпромбанка Бабарико считался основным соперником Александра Лукашенко, но был арестован по делу о махинациях – его обращение, очевидно, было записано еще на свободе. В июле штаб Бабарико и еще одного незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, объединился со штабом Светланы Тихановской. По данным ЦИК она набрала на выборах 10% голосов.