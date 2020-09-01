Власти США разрешили Amazon доставку товаров с помощью дронов

Федеральное управление гражданской авиации выдало компании сертификат авиаперевозчика. Онлайн-ритейлер пообещал, что начнет использовать новый статус в самое ближайшее время при тестировании нового способа доставки – передает телеканал CNN. Точное время и место испытаний не называется. Amazon утверждает, что имеет испытательные центры дронов по всему миру, а ее беспилотники налетали в рамках тестов уже несколько тысяч часов.

Впервые о проекте доставки товаров с помощью дронов компания заявила еще в 2013 году. Она предлагала выделить для этих целей отдельные воздушные коридоры на высоте от 60 до 120 метров.