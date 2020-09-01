Министерство труда предложило утвердить список профессий, представителей которых обяжут проходить тест на ВИЧ

В ближайшие две недели проект приказа пройдет антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение, а предположительно со следующего года вступит в силу – пишет газета «Коммерсант». Проходить обследование нужно будет при проведении медосмотров и поступлении на работу. В перечень вошли врачи, медицинский персонал и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, а также предприятий по изготовлению иммунобиологических препаратов.