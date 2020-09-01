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02:07, 01 сентября 2020

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова просят возбудить дела на свидетелей, утверждающих, что актера не было за рулем

Адвокат Татьяна Головкина в интервью агентству ТАСС обвинила трех человек в умышленной даче суду ложных показаний. Ранее свидетели заявили, что в момент смертельного ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении.
В начале июня на Садовом кольце в Москве джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Сам Ефремов в этот момент был пьян. В суде он свою вину не признал, объяснив, что ничего не помнит.



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