Потерпевшие по делу Михаила Ефремова просят возбудить дела на свидетелей, утверждающих, что актера не было за рулем

Адвокат Татьяна Головкина в интервью агентству ТАСС обвинила трех человек в умышленной даче суду ложных показаний. Ранее свидетели заявили, что в момент смертельного ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении.

В начале июня на Садовом кольце в Москве джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Сам Ефремов в этот момент был пьян. В суде он свою вину не признал, объяснив, что ничего не помнит.