Адвокат Татьяна Головкина в интервью агентству ТАСС обвинила трех человек в умышленной даче суду ложных показаний. Ранее свидетели заявили, что в момент смертельного ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении.
В начале июня на Садовом кольце в Москве джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Сам Ефремов в этот момент был пьян. В суде он свою вину не признал, объяснив, что ничего не помнит.
Потерпевшие по делу Михаила Ефремова просят возбудить дела на свидетелей, утверждающих, что актера не было за рулем
Адвокат Татьяна Головкина в интервью агентству ТАСС обвинила трех человек в умышленной даче суду ложных показаний. Ранее свидетели заявили, что в момент смертельного ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении.