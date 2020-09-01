Минобороны отвергает обвинение НАТО в нарушении датской границы российским истребителем

В сообщении военного ведомства утверждается, что Су-27 сопровождал американский бомбардировщик В-52 над нейтральными водами в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Ранее в Североатлантическом Альянсе назвали инцидент — первым в этом роде за последние годы. В НАТО считают, что он свидетельствует о «новом уровне провокационного поведения России».

Су-27 вылетал на перехват самолетов Германии, Дании, США и Швеции над Балтикой.