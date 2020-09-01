В Москве, по подсчетам оперативного штаба, за сутки умерли еще 11 пациентов с коронавирусом

Всего в столице жертвами инфекции стали 4832 человека. Число зараженных превысило 260 тысяч, большинство из них выздоровели.

На этом фоне в Роспотребнадзоре призвали готовиться к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом. Если все граждане будут соблюдать правила, изменений произойти не должно – сказала глава ведомства Анна Попова. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.