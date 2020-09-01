Александр Лукашенко уволил посла Белоруссии в Испании

Об этом сообщает пресс-служба президента. Дипломат Павел Пустовой ранее призывал пересчитать голоса на президентских выборах и устроить открытый суд над всеми причастными к насилию. Он опубликовал соответствующее обращение на официальной странице посольства в фейсбуке.

Ранее в отставку был отправлен посол в Словакии Игорь Лещеня, высказавшийся в поддержку протестующих. Накануне в страну не пустили главу Католической церкви Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, призывавшего остановить насилие.