Российский премьер упростил порядок оформления железнодорожных билетов для льготников

С декабря они смогут покупать билеты дистанционно – это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. Речь идет об инвалидах, участниках Великой Отечественной Войны, чернобыльцах и Героях России. Им больше не нужно будет ездить в кассу, чтобы предъявить паспорт и документ, подтверждающий их право на льготный проезд.