Муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение по «дадинской» статье в окончательной редакции

Адвокат Михаил Бирюков рассказал проекту «ОВД-Инфо», что оно не сильно отличается от того, что было предъявлено во время допроса месяц назад. Следствие считает, что муниципальный депутат 15 июля организовала сбор подписей против поправок к Конституции с целю конспирации, а именно, чтобы скрыть состоявшийся митинг.

Дело Галяминой – уже восьмое в России по статье о неоднократном нарушении порядка проведения акций. В прошлом году по схожему обвинению на четыре года был осужден активист Константин Котов.