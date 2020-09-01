Всемирная организация здравоохранения предостерегла от бесконтрольной отмены карантинных мер

Резкое снятие ограничений ведет к катастрофе – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Сейчас в ряде государств, ослабивших меры против коронавируса, наблюдается вторая волна эпидемии. По его мнению, отрывать границы можно только при том условии, что массовые мероприятия по-прежнему будут ограничены, а люди продолжат соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, во всем мире число зараженных превысило 25 миллионов человек. Почти 850 тысяч пациентов с коронавирусом умерли.