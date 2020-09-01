«Хамас» договорилось с Израилем о прекращении огня

Телерадиокомпания Kan со ссылкой на источник передает, что транзит через КПП будет восстановлен, включая поставки топлива, а рыболовецкое пространство в районе сектора Газа снова открыто.

Соглашение достигнуто при посредничестве Катара. Представители палестинского движения рассказали газете «Гаарец», что Израиль дал согласие на то, чтобы в автономию продолжили поступать деньги из Дохи, а на территории сектора Газа были построены газопровод, линия электропередач и реализованы проекты в сфере занятости и медицины.