В России стартует учебный год на фоне пандемии коронавируса

По требованию Роспотребнадзора, ученики разных классов не должны пересекаться, поэтому общие звонки с уроков отменены. Роспотребнадзор разъясняет, что требований носить маски для школьников не предъявляется: в школе можно будет находиться без средств индивидуальной защиты. Вопрос о ношении масок учителями определяется региональными властями. Родители смогут зайти в школу только в маске, причем массовое посещение будет исключено: все родительские собрания планируется проводить в онлайн-формате.