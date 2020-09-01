Владимир Путин увеличил зарплаты госчиновникам, генпрокурору и главе Следственного комитета на 3%

Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. Ранее генпрокурор Игорь Краснов впервые отчитался о своих доходах в этой должности. В 2019 году он заработал почти пять миллионов рублей. Доход главы СК составил более 12 миллионов рублей.