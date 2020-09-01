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00:05, 01 сентября 2020

Политик Егор Жуков связал нападение на себя со своей деятельностью

Он уверяет, что не имел никаких конфликтов на бытовой почве.

Жуков, слова которого цитируют его соратники, рассказал, что смутно помнит детали нападения на себя. По его словам, первый удар неизвестных пришелся в затылок, после чего бывшего фигуранта «московского дела» и ведущего «Эха Москвы» повалили на землю. Жуков отметил, что ударов было много – и все они наносились по лицу, из-за чего он не смог запомнить внешнего вида нападавших. Врачи не обнаружили у политика тяжелых травм – но при этом на опубликованных ранее фотографиях видно, что у него оказалось в кровь разбито лицо. В том, что дело будет раскрыто, Жуков сомневается.
Нападение произошло в минувшее воскресенье возле дома Егора Жукова. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Побои». Расследовать его призвали в Евросоюзе и президентском Совете по правам человека, а также Союзе журналистов России.

В конце июля Жуков также сообщал, что на него пытались напасть возле подъезда его собственного дома. По словам политика, тогда ему удалось убежать от злоумышленников.



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