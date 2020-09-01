Власти Венгрии закрывают границы, чтобы остановить распространения коронавируса

Власти были вынуждены пойти на ограничительные меры после того, как ежедневный прирост количества инфицированных вернулся к самым высоким показателям с начала пандемии – более 130 человек. Граждан Венгрии по возвращении ожидает двухнедельный карантин, а иностранцев в страну пускать не будут, поскольку в правительстве считают, что главный источник – это именно приезжающие из-за границы. Исключения сделают для военных конвоев, гуманитарного транзита, а также для деловых и дипломатических поездок. Под угрозой оказалось проведение европейского футбольного Суперкубка, который должен свести в Будапеште немецкую Баварию и испанскую Севилью. Впрочем, иностранных фанатов могут допустить, если они представят два отрицательных теста на КОВИД-19. Напомню, что ранее и в других европейских странах Франции, Великобритании и Германии, вернули масочный режим и ограничили проведение массовых мероприятий. В Германии это вызвало уличные протесты.



В Берлине акции привели к столкновениям с полицией, в результате которых было задержано более 200 человек.