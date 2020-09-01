Оперативный штаб Москвы по коронавирусу информирует о смерти еще 11 пациентов

Днем ранее сообщалось о 12 умерших. Число летальных исходов, которые попали в официальную статистику по новой инфекции , выросло в столице до 4832. По всей России от коронавируса, по данным федерального штаба, с начала пандемии умерло более 17 тысяч человек. Число выявленных заболевших приближается к миллиону.