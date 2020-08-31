Помощник президента Максим Орешкин утверждает, что Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира

По словам бывшего министра экономики, это стало возможным в том числе благодаря экономическому кризису, вызванному коронавирусом, от которого Россия, по его словам, оправилась быстрее, чем многие другие страны, передает ТАСС. Обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году Путин поручил правительству в 2018 году в рамках майского указа. В этом году президент подписал новый указ, в котором такой цели уже нет.