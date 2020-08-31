В компании Евгения Пригожина «Конкорд» утверждают, что Интерпол прекратил розыск бизнесмена

В компании «Конкорд» утверждают, что Интерпол прекратил розыск Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в американские выборы. В марте суд в Вашингтоне закрыл дело против Пригожина. Отмечалось, что попросили сделать это прокуроры. Они обращали внимание суда, что компания не находится в США и не сможет понести наказание в случае обвинительного приговора. Вместе с тем, по их словам, был риск, что российская компания сможет узнать о средствах работы правоохранительных органов США. По обвинению во вмешательстве в американские выборы 2016 года в отношении Евгения Пригожина и связанных с ним лиц были введены американские санкции.