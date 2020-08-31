Минтруд предложил утвердить перечень профессий, работники которых должны будут пройти обязательное тестирование на ВИЧ

С 31 августа по 18 сентября проект пройдет независимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года. В перечень вошли врачи, научные работники научно-исследовательских учреждений, предприятий по изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.