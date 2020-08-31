Суд в Екатеринбурге счел виновной местную жительницу в организации митинга через приложение «ТикТок»

Кристина Альтшулер была оштрафована на 20 тысяч рублей. Ранее она опубликовала видео с призывом собраться 1 августа в центре города в поддержку жителей Хабаровска, пишет газета «Новая газета». Издание отмечает, что представители обвинения не смогли на суде обосновать, была ли девушка на Октябрьской площади в момент событий, и какую роль она в них играла.