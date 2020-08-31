Александр Лукашенко уволил посла в Испании, который предложил пересчитать голоса на выборах

Глава дипмиссии отправлен в отставку с формулировкой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передает госагентство БелТА. В конце августа Лукашенко уволил посла в Словакии Игоря Лещеню, который выступил в поддержку мирных протестов на родине.