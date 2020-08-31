Интерпол прекратил преследование бизнесмена Евгения Пригожина по делу во вмешательстве в американские выборы

В компании Евгения Пригожина «Конкорд» утверждают, что Интерпол прекратил преследование бизнесмена по делу о вмешательстве в американские выборы. Чуть ранее обвинения с предпринимателя сняли и власти США.

Преследовать Пригожина, как говорится в заявлении «Конкорда», Интерпол перестал в минувшую пятницу. Утверждается, что лично бизнесмен и его компания обращались в международную организацию по борьбе с преступностью, чтобы добиться снятия розыска.

Еще в конце марта этого года суд в Вашингтоне закрыл дело против Пригожина по просьбе прокуроров и рекомендации Минюста США. В ведомстве опасались, что бизнесмен и связанные с ним компании получат доступ к данным о методах и источниках расследования. Эти сведения, были уверены в Вашингтоне, Пригожин мог бы использовать для информационной войны с США. Впрочем, сам бизнесмен утверждал, что подобные действия Штатов говорят лишь о ложности обвинений, выдвинутых против него самого и против «Конкорда».

До этого в течение двух лет Пригожин и связанные с ним кампании были в числе российских граждан и юридических лиц, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. По мнению властей, они пытались повлиять на общественное мнение с помощью соцстей.

Против Пригожина и ряда его кампаний продолжают действовать санкции США, введенные еще в декабре 2016 года.